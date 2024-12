Ilnapolista.it - De Zerbi: «Non voglio vedere valigie prima della pausa invernale perché le brucio io stesso nello spogliatoio»

Roberto De, l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, in conferenza ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà a volte con gli elogi che gli vengono rivolti. Il Marsiglia è secondo in classifica a sette punti dal Psg. Domenica Desarà ospite del Saint-Étienne e non vuole cali di tensione da parte dei suoi, almeno fino alla.Leggi anche: Deha sempre cercato di proporre un calcio divertente, ma a Marsiglia ancora non si è visto (So Foot)De: «A volte devi essere duro con la squadra»L’italiano ha ammesso di aver avuto un po’ di difficoltà ad assumere questo status di “star” tra gli allenatori:«È un po’ imbarazzante, mi mette a disagio, sinceramente. Non ero un grande giocatore, non ho avuto una grande carriera da giocatore. Ho iniziato ad allenare undici anni fa nella quinta divisione italiana e piano piano sono arrivato in Premier League e in Francia, al Marsiglia.