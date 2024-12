Lanazione.it - “Tutti i colori della Galleria“ per bambini e famiglie

Tutto pronto per l’avvio del progetto che per la prima volta vede laNazionale dell’Umbria e il Comune, con l’assessorato alle politiche sociali, unire le forze per offrire un’iniziativa speciale pensata per le. Questa domenica (e poi ogni seconda domenica del mese fino a maggio) prende il via ““, visite e laboratori creativi che coinvolgono più generazioni in attività ispirate alle opere permanenti e alle mostre in corso. Il primo appuntamento, “Oro. Disegni preziosi“ si tiene domenica alle 11 e alle 16. Prevede una visita partecipata a opere selezionatemostra “L’età dell’Oro“ (nella foto) e poi un laboratorio di manipolazione creativa che prende ispirazione dall’opera di Alberto Burri, “Sacco ST 11“ del 1954. Alleverrà consegnato un quadrato di iuta di circa 50x50cm e alcuni materiali di color oro (fili, stoffe e foglia d’oro): tramite domande e suggestioni il gruppo verrà guidato nell’indagine sensoriale dei materiali.