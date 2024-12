Napolipiu.com - Napoli, aperte le trattative per Danilo e Kiwior: le richieste di Juve e Arsenal

Manna lavora per rinforzare ilin vista del mercato di Gennaio, avviate lecon l’pere con lantus perIlè al lavoro per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, gli azzurri avrebbero avviato contatti concreti conntus per Jakub.Intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione ‘ForzaSempre’, il giornalista ha fatto il punto sulla situazione: “Possiamo confermare l’esistenza di entrambe le, ma il percorso non è semplice. A inizio mercato i club sono restii a cedere in prestito giocatori di valore, mentre chi è interessato all’acquisto punta a sfruttare situazioni di giocatori con minor minutaggio”.Per quanto riguarda la pista, Marchetti ha chiarito la posizione dei Gunners: “Ilsta cercando di far leva sul poco spazio concesso al giocatore, ma l’è chiaro: apertura alla cessione definitiva, no al prestito”.