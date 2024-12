Corrieretoscano.it - Dieci abitudini alimentari che potrebbero ridurre il rischio di cancro

La dieta può giocare un ruolo fondamentale nella riduzione deldi sviluppare un, la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie cardiovascolari. Secondo l’ultimo rapporto della World Cancer Research Fund riportato dalla Fondazione Veronesi, un’alimentazione corretta puòsignificativamente ildi sviluppare tumori. Dopo il fumo, infatti, il sovrappeso e l’obesità, evidenzia World Cancer Research Fund, rappresentano il secondo fattore dimodificabile per le malattie oncologicheIconsigli perilMantenere il peso corporeo nella normaSvolgere regolare attività fisicaSeguire una dieta ricca di cereali integrali, frutta, verdura e legumiLimitare il consumo di cibi pronti e trasformati, ricchi di grassi e zuccheriil consumo di carni rosse e processateEvitare le bevande zuccherateNon bere alcoliciNon utilizzare integratori per prevenire i tumoriAllattare al seno, se possibileDopo una diagnosi di, seguire le raccomandazioni nutrizionaliIl ruolo dell’attività fisica e dell’alimentazioneSecondo gli esperti, l’attività fisica è fondamentale per aiutare a proteggere da tre tumori specifici: colon, seno e endometrio.