Consegna pacchi con i droni. Ecco il primo test in Abruzzo (grazie a Enav e Enac)

Per la prima volta in Italia, un drone aereo commerciale hato un pacco di Amazon. I corrieri sono ancora lontani dall’essere rimpiazzati dalle macchine volanti, ma ilcondotto dal gigante dell’e-commerce, con l’autorizzazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (), il 4 dicembre permette di dare uno sguardo dietro le quinte del futuro. Il drone MK-30, utilizzato per il volo di, è un sistema automatico all’avanguardia che sfrutta un sistema computer vision, sviluppato da Amazon, che gli permette di spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli, garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà, e contribuendo a non farlo entrare in collisione con gli altri velivoli presenti nell’area operativa. Il, autorizzato dae coordinato da, è servito come banco di prova in vista dell’implementazione del servizio Prime Air su scala nazionale nel 2025, una volta conseguite le dovute certificazioni e autorizzazioni.