Cammarano (M5S): "Accessibilità degli edifici scolastici, Salerno tra le peggiori province d'Italia. Depositata interrogazione"

Tempo di lettura: 2 minuti“La provincia diè tra lein Italia per quanto riguarda l’agli studenti con disabilità. Come evidenziato da un’analisi condotta da Openpolis e Con i Bambini, solo il 29,2% delle scuole salernitane rispetta i criteri di, posizionandoal penultimo posto nella classifica regionale dopo Napoli e tra gli ultimi a livello nazionale. Tutte lecampane registrano percentuali significativamente inferiori alla media italiana, che si attesta al 40%. Nell’anno scolastico 2022/23, nella nostra regione oltre il 70%alunni disabili non ha partecipato a gite scolastiche con pernottamento. Lo scenario delineato non riflette unicamente la presenza di barriere architettoniche, ma anche la scarsa inclusività dell’organizzazione scolastica, che penalizza in particolar modo gli studenti con disabilità.