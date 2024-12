Ilfattoquotidiano.it - Bove, “via libera all’innesto di un defibrillatore sottocutaneo”: così il calciatore non potrebbe più giocare in Italia

Edoardoha dato il suo okdi un: un apparecchio che gli proibirebbe di tornare aa calcio in. È questa, secondo La Repubblica, la scelta concordata tra il centrocampista della Fiorentina e l’equipe medico che l’ha preso in cura presso l‘Ospedale Careggi di Firenze.Si tratta di un dispositivo utile per controllare eventuali aritmie del cuore, ed è pensato per le persone vittime di arresto cardiaco con conseguente fibrillazione. Sempre La Repubblica, informa cheavrebbe dato il suo viaper l’impianto del: avverrebbe in anestesia locale e non cambierebbe le normali funzioni da poter svolgere nella vita quotidiana del 22enne. Se quindi aldella Fiorentina dovesse essere effettivamente installato l’apparecchio interno,nonpiùa calcio in(come successe a Christian Eriksen).