Amazon, riuscito il test in Abruzzo per la consegna dei pacchi con i droni

ha effettuato con successo ilper lacon iin Italia. Il volo di prova è stato realizzato mercoledì 4 dicembre in, nell’area di San Salvo in provincia di Chieti. Nel video diffuso dalla società, che intende lanciare il servizio nel 2025, si vede il pacco infilato nella “pancia” del nuovo drone MK-30. Si tratta di una tecnologia all’avanguardia che utilizza il programma di computer visionche «permette ai velivoli di spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli, garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà e contribuendo a mantenerli separati dagli altri aeromobili presenti nell’area operativa». Sempre nel filmato, è poi visibile il decollo del drone verso l’indirizzo di. Ilè stato svolto grazie all’autorizzazione e ai processi di certificazione posti in essere da Enac in coordinamento con Enav.