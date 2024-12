Liberoquotidiano.it - Agricoltura, Maione (Regione Lombardia): "Suolo ricchezza da salvaguardare"

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “Ilè una grandedel nostro territorio, in quanto laè la più importanteagricola d'Italia. Ilè un bene da. L'si sta impegnando molto in termini di tecnologia e ricerca ed è anche estremamente collaborativa sui temi che stiamo affrontando, con grande ansia, relativi alla qualità dell'aria”. Lo dichiara Giorgio, assessore all'Ambiente e Clima, a margine dell'incontro organizzato a Milano da Syngenta per lanciare InterraScan, la tecnologia innovativa per conoscere e valorizzare i terreni agricoli. “Abbiamo sempre più bisogno di unache investa in tecnologia e creda nella ricerca, in quanto riteniamo che sia il modo migliore per faredi qualità, che rispetti il, ma che sappia favorire la crescita economica, perché un'di precisione è un'più efficiente, capace di creare reddito e occupazione”, conclude.