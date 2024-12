Lettera43.it - Mondiale per club, accordo con Dazn: tutte le partite gratis e in esclusiva

Leggi su Lettera43.it

si è aggiudicata la copertura globaledelper2025, il nuovo torneo della Fifa a 32 squadre che si disputerà fra giugno e luglio negli Stati Uniti.le 63, tra cui quelle delle italiane Inter e Juventus, saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma, che avrà la possibilità di cedere anche i diritti a emittenti locali per la trasmissione in chiaro. Si inizierà giovedì 5 dicembre, alle ore 19 italiane, con il sorteggio della fase a gironi in diretta da Miami, in cui ipartecipanti scopriranno i loro avversari. Fra i top team ci saranno anche Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco. «L’per l’dei diritti della trasmissione delpersegna l’inizio di una partnership più ampia tra Fifa eche comprende l’integrazione sulla piattaforma di Fifa+, la library dei momenti più iconici», ha spiegato in una nota l’emittente.