Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: 11-14 buona partenza per i ragazzi di Lorenzetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-24 In rete il servizio con traiettoria bassa di Herrera.19-24 S’infila sul muro il sinistro diagonale di Ishikawa dopo gran servizio di Herrera.19-23 Primo tempo di Solè.19-22 Gran botta di Sotola in parallela.18-22 FAVOLOSO LAMPO DI ISHIKAWA IN PIPE!18-21 Murato Plotnytskyi da Kooy.17-21 Out il muro eretto da.TIME OUT16-21 Nastro ed ACEEE griffato Giannelli.16-20 Altra pipe di Ishikawaaa! Quinto personale.16-19 Morbido Lagumdzija da posto 4.15-19 Plotnytskyi esplode una parallela al limite della perfezione. Confermata anche al challenge.15-18 Sfugge il servizio a Ben Tara.14-18 Che diagonale di Plotnytskyi.14-17 Seconda super di Giannelli.14-16 Attacco vincente di Lagumdzija.13-16 Sbaglia anche l’olandese Kooy.