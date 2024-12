La strana storia di Thievy | firma con l’Esteghlal per giocare contro Cristiano Ronaldo ma sbaglia squadra

Leggi su Sportface.it

Scambiare la maglietta conè un sogno per qualsiasi calciatore. ABifouma, classe 1992 ex Espanyol, bastava in realtà incrociarlo in campo, calcando lo stesso campo nella stessa partita, stringendogli magari la mano e congratulandosi per l’incredibile carriera. Inizia così la suabizzarra, nata dal desiderio di affrontare il leggendario campione portoghese. “Voglioprima di ritirarmi”, ha raccontato il calciatore all’agenzia di stampa Tasnim. La prima offerta è arrivata dalla Turchia, ma “mia moglie non voleva trasferirsi lì”. Quindi la chiamata dall’Iran: “Mi hanno parlato dell’interesse dele, tenendo conto che gioca in Asia, hollato il calendario e mi sono reso conto che avrebbero affrontato l’Al Nassr. Allora mi sono detto: è laper cui voglio”.