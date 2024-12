Gamberorosso.it - Imperdibile baccalà fritto: ecco perché tutti dovremmo farlo con la ricetta di Peppe Guida

Leggi su Gamberorosso.it

Ilè tradizione in Italia, soprattutto nel periodo natalizio. Che sia a Sud (come in Puglia o in Campania: a Napoli si accompagna a insalata di rinforzo e broccoli), al Centro come il filetto diromano (qui proposto nella versione di Giorgione), o al Nord con il famoso Bertagnì di Brescia, il pesce più famoso delle pescherie fa gola a. Ma come prepararlo per avere quello perfetto? C’è chi, dopo averlo asciugato ben bene, lo impana solo con farina, e chi ci realizza un’ottima pastella, come nella versione di(guarda la serie completa su gamberosso.tv).: ladiDopo essersi sincerati che non ci siano delle spine, tagliare il filetto dia pezzetti. Nel frattempo, preparare la pastella per impanare ilche si andrà a friggere: farina 00 e farina di riso in pari quantità, acqua q.