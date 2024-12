Lanazione.it - Mostra del Distretto delle ceramiche di San Giovanni alla ex scuola di Vicopisano

(Pisa), 3 dicembre 2024 - Ildel Novecento di SanVena ha organizzato una nuova, prevista per domenica 8 dicembre, in concomitanza con il Mercatino del Collezionismo, dell'Antiquariato e degli Hobbisti. L’evento si terrà nell’exelementare di, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare una straordinaria collezione di manufatti. Le opere in. L’esposizione presenterà numerosi manufatti, molti dei quali rari e antichi, che testimoniano l’arte ceramica del rinomatosangiovannese. Questo territorio, celebre per la sua tradizione, ha esportato le sue preziose creazioni in tutto il mondo. Ancora oggi, grazie allo straordinario lavoro di talentuosi maestri e maestre ceramiste, questa tradizione continua, rappresentando un ponte tra passato e presente.