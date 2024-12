Lapresse.it - Mid & Small Milan 2024, eccellenze società italiane incontrano investitori

Leggi su Lapresse.it

La settima edizione di Midsegna un nuovo record di partecipazione. Oltre 1.650 incontri organizzati, un incremento del 63% rispetto al 2023, e una media di 30 appuntamenti per azienda (+54% rispetto allo scorso anno), dimostrano l’interesse crescente verso le medie imprese.L’evento, in corso oggi e domani a Palazzo Mezzanotte, è organizzato da Virgilio IR e sponsorizzato da Alantra, Banca Akros – Banco BPM e Intermonte. Quest’edizione vede la partecipazione di 55con una capitalizzazione complessiva di 24 miliardi di euro, in forte crescita rispetto ai 17,8 miliardi dello scorso anno. 177istituzionali provenienti da 111 case di investimento, insieme a 43 analisti e 8 broker, sono impegnati in una serie di incontri one-to-one e one-to-many. La componente internazionale è significativa, con il 25% degliprovenienti da Regno Unito, Svizzera, Francia e Germania.