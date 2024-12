Ilrestodelcarlino.it - Le ‘Streghette’, gusto antico cotto al forno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 3 dicembre 2024 – Una volta venivano usate dai fornai per provare la temperatura del. A notte fonda, dopo aver tolto la brace dal, prima di cuocere il pane, staccavano un pezzo di impasto, lo stendevano in una sfoglia sottile e lo infornavano per vedere se la temperatura era corretta; se veniva cotta e croccante andava bene, se la pasta si bruciava veniva chiamata “strega”, in dialetto streia. Quella che narriamo oggi è la storia di una specialità bolognese che è diventata iconica grazie alle sorelle fornaie Margherita e Valeria Simili. Ma il loro nome, streghe, è forse riferimento al rogo su cui venivano giustiziate le nostre magiche donne? Gentile Budrioli e commari? C’è da crederlo. Ma la tradizione, la leggenda, il modo di dire, lo sappiamo, sono sempre un po’ tribali.