Quotidiano.net - C’era una volta l’Europa. Auto sempre più in crisi. Ma solo in Occidente

Leggi su Quotidiano.net

Graglia Sembrano passati secoli da quando l’europea dominava i mercati mondiali e dava il “la” alla produzione anche d’oltre oceano. Da noi in Europa le marche erano numerose, diversificate, per tutte le tasche, ma negli Stati Uniti alcuni brand europei erano uno status symbol: BMW, Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, Audi erano un sogno per chi si poteva permetterele ingombranti, anonime e sferraglianti “limo”, “sedan” o “convertibili” made in USA. Sembrano passati secoli, invece sonoquarant’anni fa. Poi sono apparse le improbabili e sgraziategiapponesi, che sono diventate belle alla svelta, poi le indiane (che con il gruppo Tata si sono anche comprate la Jaguar nel Regno Unito, tanto per dire) e infine le sud-coreane e, a breve distanza di tempo, le cinesi. La chiave del successo? Forse quella di non vivere di glorie passate ma di dover tutto imparare, tutto investire, tutto ricercare.