Inter-news.it - Calhanoglu e Barella migliori centrocampisti in Serie A: Inter esulta!

Leggi su Inter-news.it

Hakane Nicolòsono stati premiati comedella stagione 2023-2024 diA.IL RICONOSCIMENTO – Sono Hakane Nicolòdella scorsa stagione diA. Il turco in cabina di regia e l’italiano a spasso per il centrocampo, i due hanno rappresentato la mente e il braccio della squadra nerazzurra, due componenti fondamentali del successo finale ottenuto nello scorso anno. Simone Inzaghi e la dirigenza meneghina sono estremamente consapevoli della loro importanza per il proprio club. Elemento comprovato dalla volontà di non ascoltare le offerte che le big europee avrebbero voluto far pervenire all’-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (inA:!)©-News.