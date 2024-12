Quifinanza.it - Bollette dell’acqua: Frosinone tartassata con 700 euro a famiglia, a Cosenza importi light

La spesa media per la fornitura di acqua nel 2024 sale a 393all’anno per unadi tre persone, contro i 378,7del 2023. È quanto emerge dal report del Centro studi Ircaf, che analizza le tariffe e la qualità del servizio idrico in 111 capoluoghi di provincia.Gli aumenti, che a livello nazionale segnano un +3,77%, evidenziano ancora una volta forti disparità territoriali: si pensi che la bollettapiù pesante, sempre per unatipo, si paga acon oltre 700, mentre il conto più leggero lo si paga acon appena 140. Fra le due realtà si registra dunque un gap pari al 403%.Tariffe in crescita oltre l’inflazioneIl report evidenzia come dal 2011 ad oggi, i costi del servizio idrico sono aumentati del +81,5%, passando da una media di 216a 393