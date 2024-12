Thesocialpost.it - Asteroide “potenzialmente pericoloso” si avvicina alla Terra: a che ora vederlo in diretta e come

Un enorme, con un diametro che supera i 300 metri, si standoe passerà vicino al nostro pianeta la mattina di mercoledì 4 dicembre 2024. Questo, noto2020 XR, è stato scoperto il 4 dicembre 2020 ed è stato classificato dagli scienziati” a causa delle sue dimensioni considerevoli e della sua orbita che sia quella terrestre. Fortunatamente, non ci sono rischi di impatto né per questo passaggio né per i successivi cento anni, anche se non si può escludere che in futuro possa diventare una minaccia. Il suo passaggio potrà essere seguito instreaming dal Virtual Telescope Project, che trasmetterà l’evento la sera del 3 dicembre a partire dalle 19:30 ora italiana.Leggi anche: Irlanda, bimba di 8 anni difende la madre dalle coltellate del compagno e muoreSecondo la NASA, un oggetto viene considerato(Potentially Hazardous Object – PHO) se ha una dimensione minima di 140 metri e sia una distanza di circa 7,5 milioni di chilometri d, corrispondente a 0,05 unità astronomiche.