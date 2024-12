Ilnapolista.it - Zaniolo testimonial del calcio non patinato, si è ribellato alla dittatura del politicamente corretto

delnon, privo dell’insopportabileUna statua per. Subito. Il giocatore che riporta ilsua essenza primordiale, senza questo melmoso e insopportabileche ci sta togliendo l’ossigeno. Nicolò ha segnatoRoma sua ex squadra con cui si è lasciata malissimo (ricordiamo che subì anche minacce dai tifosi giallorossi). Con la Roma e con i suoi tifosi che stasera hanno fischiato il suo ingresso in campo.E allora che ha fatto? Ha segnato e ha esultato come se avesse realizzato il gol della vita. Vivaddio. Altro che quell’ipocrita rifiuto di esultare, quella indigeribile forma di finto rispetto.ha goduto come un caimano in calore (godono così i caimani in calore? Non lo sappiamo).