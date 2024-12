Una bellezza disarmante come quella dei genitori Debutto da star per la figlia vip | 20 anni è stupenda

Leggi su Caffeinamagazine.it

Se c’è unper eccellenza, allora quello è il Ballo delle Debuttanti. E c’era anche lavip che più vip forse non ce n’è: bellail sole. E anchemamma e papà. La versione moderna dell’evento che ha radici nell’Europa del XVIII secolo, è stata inventata nel 1994 da Ophélie Renouard e ha uno scopo benefico.Le Bal des Débutantes ha infatti lo scopo di raccogliere fondi per enti di beneficenza che operano per aiutare giovani donne in difficoltà ma la serata ha mantenuto intatta la sua atmosfera magica. Solo 20 giovani donne e i loro accompagnatori, provenienti da Paesi diversi, con le protagoniste che indossano creazioni Haute Couture di grandi Maison.Leggi anche: Aurora Ramazzotti, notizia clamorosa e bellissima: neanche lei se lo aspettava. L’emozione prende il sopravventoLavip al Ballo delle debuttanti: è uno splendoreE il 30 novembre scorso allo Shangri-La Paris di Parigi, tra le giovani ammesse dell’edizione 2024, c’erano Lucia Ponti, la nipote di Sophia Loren e anche Apple Martin, la splendidadi Gwyneth Paltrow e Chris Martin.