UK vendute come passate italiane ma i pomodori sono cinesi

In UK vengono’ ma i. Queste conserve di pomodoro, nei supermercati del Regno Unito, contengono in realtàcoltivati e raccolti con lavoratori irregolari. La scoperta è della Bbc, la quale riferisce anchesi faccia ricorso all’italian sounding semplicemente grazie alle scritte riportate sulla confezione‘Italian tomato purée’ di Tesco, oil doppio concentrato di Asda che dice di contenere ‘italiani in purea’ e ‘Essential tomato purée’ di Waitrose che viene descritta‘passata di pomodoro italiana’. La conferma che isiano– per 17 prodotti di marchi venduti nel Regno Unito e in Germania – arriva anche dai test commissionati dalla Bbc world service.La Coldiretti e Filiera Italia mette subito in evidenza “l’urgenza di arrivare all’etichettatura obbligatoria dell’origine per tutelare il vero prodotto italiano, considerato anche che il gigante asiatico ha aumentato del 38% nell’ultimo anno la produzione di pomodoro, con il quale potrebbe invadere i mercati europei”.