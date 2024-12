Secoloditalia.it - Travolta da un’onda killer mentre fa yoga sugli scogli: l’incredibile morte dell’attrice russa in Thailandia (video)

Ancora un lutto provocato da un incidente incredibile: è quello accaduto indove l’attrice24enne, Kamilla Belyatskaya, è morta poco dopo aver posizionato il suo tappetino darosa su unaera. Sembra quasi una sorta di un assurdo appuntamento col destino, quello in cui è rimasta vittima la giovane precipitata in acqua dopo essere statadagigante. A raccontare il tragico evento è il Daily Mail che mostra anche deiin cui si vede la giovane godersi il panorama, seduta sul tappetino, poco prima dell’incidente mortale.dagigantefasullaera in: morta una giovane attriceBelyatskaya veniva dalla terza città per importanza in Russia, Novosibirsk, e stava visitando Koh Samui, una delle più note isole della, insieme al suo fidanzato.