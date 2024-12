Iltempo.it - "Qui nessuno...": Wanda Nara esce allo scoperto con L-Gante. Lo sfogo social

Baci. Abbracci. Intimità. Feeling. La nuova coppialasciando tutti senza parole:e L-non si nascondono più. La coppia, al centro del gossip degli ultimi giorni, in direttamostra tutta la passione. E la, ex di Mauro Icardi, fa vedere ai follower il regalo del compagno: "Anellino per la regina con una W e una corona". Poi, sempre lei, ai follower, racconta il primo incontro: "Ci siamo conosciuti mangiando ravioli ripieni di calamari. Elián (vero nome di L-) non ha potuto mangiarli, li ha sputati su un tovagliolo ed è andato in cucina al ristorante per chiedere riso e formaggio. Era tre anni fa, e li hanno portati!". A chi li critica per il loro legame lei fa sapere: "La gente mi dice che mangerai il portafoglio. Quiha bisogno dell'uno o dell'altro, stiamo insieme perché sì".