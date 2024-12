Ilrestodelcarlino.it - "Prestazione importante contro un’avversaria forte. Ma è un’occasione persa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serena l’analisi di Lorenzo Bilò, nonostante il mezzo retrogusto amaro di un pareggio casalingo che non può essere accolto con piena soddisfazione: "Anche oggi (ieri, ndr) – dice l’allenatore giallorosso –, una, al cospetto di un avversario molto. Abbiamo fatto ulteriori progressi, dal punto di vista del gioco, del palleggio e del possesso. Paghiamo due errori individuali e sulla lettura di questi palloni laterali dobbiamo crescere". Cosa bisogna aggiustare per evitare di subire tre reti in casa che stanno diventando una costante? "È vero che questi pareggi per 3-3 si sono alternati con altrettanti 0-0 quindi non ne faccio un discorso di attenzione perché la squadra, nella fase difensiva, ha comunque fatto delle prestazioni importanti. Sulla profondità abbiamo concesso solo il gol delo 0-1: c’è da migliorare sui duelli individuali e su questi cross che provengono dalle fasce".