Ilfattoquotidiano.it - Pasquale La Rocca: “Un onore ballare con Federica Pellegrini. Sono stato male per Nina Zilli e il ritiro. Angelo Madonia? Un professionista, ma non giudico”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lanon solo è il super campione di “Ballando con le stelle” perché ha trionfato cinque volte, contando tutte le sue partecipazioni europee al format, ma è come l’araba fenice. Morto e risorto sul palco. La sua compagna di ballopurtroppo non ce l’ha fatta, dopo l’infortunio, a recuperare appieno e quindi lo spareggio è andato in fumo. Poisi è ritrovata da sola due volte: dopo l’uscita di scena ditra le polemiche e per l’infortunio del suo nuovo partner Samuel Peron. Ed ecco che è riapparso da dietro le quintepronto a condurre lafino in fondo alla Finalissima. Abbiamo incontratotra una prova e l’altra della nuova coreografia.Vi conoscevate già tu e?Direi di no. Quando si partecipa allo show ci si incrocia nei corridoi.