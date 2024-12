Sport.quotidiano.net - La squadra. Bomber squalificato. Domani la ripresa

Il prossimo impegno del Perugia, in campionato, sarà lunedì prossimo al Curi, nel posticipo contro il Campobasso. Lamberto Zauli, dopo il pareggio sul campo del Sestri Levante, ha concesso allaun giorno libero, oggi, con ladella preparazione in agendapomeriggio. Allafari puntati sulle condizioni di Giraudo, costretto, ieri, a lasciare il campo in anticipo per un problema fisico. Si valuteranno anche le condizioni di Angella, il capitano potrebbe, infatti, rientrare nel posticipo di lunedì. Assenza pesante per Zauli contro il Campobasso:Montevago sarà costretto a fermarsi per squalifica. L’attaccante era, infatti, diffidato, e ieri ha rimediato il cartellino giallo che gli costa la squalifica nel prossimo turno. Un’assenza che Zauli proverà a colmare con Sylla o, in alternativa, con Marconi.