Ha perso il mio rispetto dopo quello che ha fatto in sala riunioni | Verstappen furioso contro Russell cos’è successo prima del gp

aver vinto il Gp del Qatar, penultima gara del mondiale 2024 di Formula 1, il campione del mondo Maxsi è sfogato pubblicamenteGeorge. Il pilota della Red Bull non aveva digerito la penalità comminatagli dai Commissari FIA che gli haperdere la pole position in favore proprio del pilota Mercedes.si è subito vendicato in pista, superandol già allacurva e poi vincendo il Gran premio. Ma al termine della gara si è sfogato anche ai microfoni, svelando cosa èdel via.La penalità decisa perè figlia delle pressioni fatte da Georgesulla FIA quando entrambi,le qualifiche, sono stati convocati dai Commissari F1 (a seguito delle lamentele via radio dello stesso). Un comportamento che l’olandese non ha proprio compreso: “Il modo in cui l’altro pilota ha gestito le cose durante la riunione con gli steward ieri, onestamente, non aveva senso.