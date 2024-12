Thesocialpost.it - Ballando, la verità dopo la fuga di Mariotto: “Un problema in atelier”

“Nessunadacon le Stelle, ho semplicemente gestito un’emergenza nella maison Gattinoni che dirigo, salvando il lavoro di sei mesi”. Con queste parole, Guillermo, storico giurato dello show, spegne ogni polemica in un’intervista all’Adnkronos, spiegando quanto accaduto durante la puntata di sabato sera, quando ha lasciato il programma all’improvviso durante l’esibizione di Luca Barbareschi.Leggi anche:con le Stelle, Guillermolascia lo studio: mistero sulla semifinalesottolinea la sua dedizione al programma, dichiarando: “Non ho mai mancato una puntata, nemmeno con la febbre. A differenza di altri della giuria, non ho mai inviato cartonati al mio posto”. Il giurato parla dall’aereo che lo sta portando a Riad per una cerimonia, aggiungendo: “Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore.