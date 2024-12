Ilnapolista.it - A Conte la pressione fa il solletico. Napoli, è la quinta vittoria col minimo scarto (Corsera)

lafa il: gara solida, squadra organizzatissima ()Scrive il Corriere della Sera:Ilcontinua la sua corsa di testa. Passa anche nella Torino granata, in perfetto stile Antonio, uno a cui lain generale fa il. Gara solida, squadra organizzatissima, idee sempre chiare e grande serenità e concretezza nel gestire in ogni fase il vantaggio più risicato. Quella di ieri è laazzurra con il, nono clean sheet in 14 gare di campionato. A decidere, dopo una mezzoretta, è il gol di Mctominay, l’uomo per cuiaveva quasi subito rivisto i suoi disegni tattici, puntando forte sul 4-3-3. Il tuttocampista scozzese è al quarto centro stagionale, terzo in campionato: percussione sulla sinistra di Kvaratskhelia, palla sporca in piena area e Mctominay gira violento di sinistro sorprendendo Milinkovic sul suo palo.