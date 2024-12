Sport.quotidiano.net - Fortitudo: difesa, equilibrio e ordine. Coach Caja cerca nuove conferme

E’ unaindiquella che alle 18 scende in campo al PalaElachem di Vigevano. Dopo le due nette vittorie interne con Libertas Livorno e Avellino, la formazione di Attilioè attesa dalla prima sfida lontano dal PalaDozza, in un campo di solito molto caldo e contro un’avversaria temibile, ma che guardando classifica, risultati e roster è alla portata di Matteo Fantinelli e compagni. Con 8 punti all’attivo Vigevano è nel gruppo delle penultime, davanti solo al fanalino di coda Piacenza e con un bilancio di 4 vittorie e 8 sconfitte. In casa, dove spesso e volentieri il rendimento dei pavesi si alza il bilancio è in perfetta parità con tre vittorie, tra cui tra l’altro anche Cantù (oltre a Piacenza e Nardò) e altrettante sconfitte. Il pericolo maggiore della formazione diretta da Lorenzo Pansa potrebbe arrivare da un bolognese doc come Gabriele Stefanini, 25 anni, giovanili tra, Bsl San Lazzaro, prima dell’esperienza negli Stati Uniti, tornato in Italia a Chiusi e da quest’anno a Vigevano dove viaggia a oltre 20 punti di media a partita.