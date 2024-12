Spazionapoli.it - Buongiorno si ferma con i tifosi del Torino: il VIDEO è da brividi

Leggi su Spazionapoli.it

Alessandrosi èto con alcunidelalla vigilia del match proprio contro la sua ex squadra:da.La gara che vedrà affrontarsie Napoli non è assolutamente una come le altre per Alessandro. Il neo difensore azzurro, divenuto già un perno di questa squadra, si è trasferito in estate proprio dai granata, squadra di cui era tifoso e in cui aveva passato praticamente tutta la carriera.Molto probabile che per lui domani igranata riserveranno un’accoglienza d’onore in simbolo del profondo legame con i colori del Toro.era infatti entrato nelle grazie dei supporters torinesi dopo che nell’estate del 2023 rifiutò una ricca offerta dell’Atalanta per continuare ad indossare la maglia che amava. Troppo forte, invece, nella scorsa estate il richiamo di Antonio Conte e del Napoli.