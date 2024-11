Lanazione.it - Il Ponte Buggianese cerca l’impresa a Cenaia

Dopo aver fatto più che bene contro il Cecina ed il Fucecchio, conquistando due pari importantissimi, ilconferme e punti vitali in chiave salvezza in casa del. Non sarà semplice però, perché la squadra pisana è seconda nel girone A di Eccellenza, e punta dritta al ritorno in Serie D. "Affrontiamo questo fine settimana ilsecondo in classifica – ha dichiarato il dirigente biancorosso Gianni Sensi –. È vero che non ha fatto bene contro Cuoiopelli e Mobilieri Ponsacco, però è una squadra costruita per tornare in D, dove spiccano elementi importanti come Canessa, Neri e Ferretti. Sarà una bella battaglia, ma sono convinto che se giochiamo come abbiamo fatto nel corso delle ultime due gare, si può fare veramente bene". Ilcomunque scenderà in campo in piena emergenza, visto l’assenza di tanti elementi.