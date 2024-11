Hamas nuovo video di ostaggio a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.01 L'ala militare diha diffuso unche mostra uno degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di, identificato da Haaretz in Edan Alexander, cittadino americano. Neldi 3 minuti e mezzo si vede Alexander, 20 anni, rapito mentre era di stanza nei pressi della Striscia il 7 ottobre. Il filmato non porta una data ma l'dice di essere prigioniero da oltre 420 giorni, e se è così sarebbe stato girato questa settimana. Oggi al Cairo una delegazione diper colloqui su un accordo per tregua.