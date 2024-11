F1 | McLaren scorge il Costruttori Ferrari chiamata al colpo di reni in gara

Leggi su Sportface.it

Ladelude le aspettative in qualifica, ottenendo il terzo e il quarto tempo, con Lando Norris che domani partirà davanti a Oscar Piastri. Il team di Woking, dato come assoluto favorito per tutto il weekend del Gran Premio del Qatar, non riesce a stare al passo con Max Verstappen e George Russell. I danni sono però limitati per il team papaya, che si piazza infatti davanti ad entrambe le. Charles Leclerc ha siglato la quinta miglior prestazione, mentre il giro di Carlos Sainz gli è valso il settimo posto. Domani, i giochi per il Campionatopotrebbero già chiudersi.ha bisogno di collezionare solo 14 punti in più della Rossa, che è quindialla rivalsa.La rimonta dei due scudieri del Cavallino Rampante è però ostacolata dalle caratteristiche del circuito di Losail.