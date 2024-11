F1 gara sprint GP Qatar oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi su Sportface.it

Il weekend del Gran Premio delsta per entrare nel vivo. La F1 è impegnata nel ventitreesimo e penultimo round della stagione 2024, con il titolo Costruttori ancora da assegnare. Sono due le squadre che si contendono il Mondiale: McLaren e Ferrari, con il team di Woking davanti a quello di Maranello per soli venti punti. Il fine settimanaiota mette in palio diversi punti grazie alla, evento atteso per sabato 30 novembre. I semafori si spegneranno alle 15:00 italiane, dando via ad unache distribuirà metà del punteggio tradizionale.VAI ALLATESTUALELadel GP delsarà trasmessa insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1 – accessibili previo abbonamento -, cosìsulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre, l’evento potrà essere seguito inanche in chiaro sul canale di Tv8.