CLAMOROSO – Il PSG scarica Gigio Donnarumma e Beppe Marotta vuole portarlo all’Inter  La trattativa

L’ex portiere del Milanè scontento al PSG e il suo addio non è da escludere: occhio al tentativo dell’Inter conpotrebbe lasciare il PSG e occhio, conche è molto attento alla situazione. No, non stiamo scherzando. Dopo aver lasciato i rossoneri a parametro zero mandando su tutte le furie i tifosi del Milan, infatti, il portiere della Nazionale potrebbe tornare in Italia, nella squadra rivale a quella che lo ha cresciuto e lanciato.Il classe ’99 non ha preso bene la scelta di mister Luis Enrique di non schierarlo titolare nella sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Se già prima di questo episodio il rapporto tra i due non era dei migliori, adesso la situazione potrebbe arrivare a un punto di non ritorno.