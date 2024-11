Sport.quotidiano.net - Brescia, urge una reazione. Col Bari un test da playoff

Ilvuole tornare a vincere al “Rigamonti“ a due mesi esatti dall’ultimo successo casalingo con la Cremonese e cercherà di raggiungere questo obiettivo nella difficile sfida con il. I Galletti sono in buone condizioni e la gara odierna rappresenta per entrambe un importantein chiave play off. Un esame che le Rondinelle puntano a superare a pieni voti, anche se in casa biancazzurra bisogna fare i conti con un’infermeria che rimane al centro dell’attenzione. In estrema sintesi per il match odierno con i biancorossi, mister Maran, ex di turno, non potrà contare certamente su Verreth, Fogliata, Calvani è il giovane Mica. Le ultime ore, però, hanno registrato significative novità per Borrelli, Bjarnason e, sorpresa principale, Bisoli. I tre hanno partecipato alla rifinitura con il resto del gruppo è il tecnicono ha deciso di portarli in panchina.