Atletica, Jakob Ingebrigtsen "picchiato già da piccolo": a processo il padre Gjert

Oslo, 30 novembre – Sarà processatoed ex allenatore di, campione norvegese dell’oro nei 1500 metri ai Giochi di Tokyo e sui 5000 a quelli di Parigi. L’accusa è quella di aver minacciato eil figlio quasi “fino ad ucciderlo” per dieci anni.- precisa The Guardian - afferma che suolo ha “colpito a pugni e calci” da quando era uno scolaro. Il quotidiano norvegese VG ha affermato di aver visto l'atto di accusa e che i procuratori statali hanno accusatodi averdue dei suoi figli quando era anche il loro allenatore. Accuse che però l'uomo nega. Secondo VG, ilrichiederà la convocazione di 30-40 testimoni. Il mezzofondista ha raccontato agli investigatori di essere stato colpito più volte alla testa dal genitore.