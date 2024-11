Tg24.sky.it - Ramy, oggi l'autopsia. Piano per quartiere Corvetto, a Milano in arrivo 600 agenti

È fissata perl'sul corpo diElgaml, il 19enne egiziano che nella notte tra il 23 e il 24 novembre asi è schiantato con lo scooter, guidato da un amico, mentre era inseguito dai carabinieri. Si tratta di un atto importante nell'inchiesta sull’incidente, che vede indagato per omicidio stradale in concorso, a garanzia per gli accertamenti, anche il carabiniere che era alla guida della macchina di servizio, oltre al 22enne tunisino che guidava lo scooter. Quest'ultimo arrestato anche per resistenza (i due non si sono fermati ad un posto di blocco e sono stati inseguiti per 8 km). La morte diha scatenato un’ondata di disordini nelmilanese di, periferia sud di