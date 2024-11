Gaeta.it - Puglia in mostra all’Artigiano in Fiera: eventi e opportunità dal 30 novembre all’8 dicembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter La Regionesi prepara a partecipare attivamentein, un’importante manifestazione che si svolgerà pressomilano dal 30. Questo evento annuale rappresenta un’per le aziende pugliesi del settore agroalimentare di presentare i propri prodotti, promuovere la cultura e il patrimonio della regione e interagire con un pubblico vasto e internazionale.La partecipazione della RegioneCon il supporto del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente e in collaborazione con Unioncamere, la Regione avrà un ampio spazio espositivo nel Padiglione n. 4. Qui si lavorerà per far conoscere leofferte dal PrFesr – Fse+ 2021-2027, un programma che mira a sostenere lo sviluppo del territorio e le iniziative imprenditoriali.