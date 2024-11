Spazionapoli.it - “Napoli in pressing”, Manna sarà decisivo: si chiude a 30 milioni

Ilpotrebbe rinforzare la propria rosa a gennaio con un colpo maxi da quasi 30di euro:per il rapporto con il calciatoreIl calciomercato di gennaio si avvicina e ilpotrebbe approfittarne per migliorare la rosa. Antonio Conte è stato chiaro. La squadra non si indebolirà. Ma allo stesso tempo farà in modo di rinforzarla, magari con giusti accorgimenti e innesti che potranno alzare il livello della rosa.Tra gli obiettivi del club partenopeo c’è Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus che fatica a trovare spazio con Thiago Motta. Nella passata stagione è stato fermato a lungo per via delle puntate su siti di scommesse illegali, vietati ai calciatori professionistici. Ma quest’anno, dopo la convocazione di Spalletti ad EURO 2024, è stato regolarmente riabilitato e ha dimostrato di essere all’altezza del campionato di Serie A.