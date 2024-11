Ilrestodelcarlino.it - Le vecchie glorie tornano in campo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Le leggende non sono solo nomi scritti nella storia, ma sono anche i simboli di una comunità che si unisce attorno a un obiettivo condiviso". Su questo principio si fonda il progetto ’Cesena Fc Legends4Charity’, che vedrà protagoniste numerosedel club, pronte a scendere nuovamente incon la maglia bianconera legando sport e solidarietà. In questo modo il club intende stringersi sempre di più alla comunità, favorendo inclusione e cooperazione tra cittadini, istituzioni e enti del terzo settore: Tutti gli ex bianconeri coinvolti – ha dichiarato il direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto – hanno aderito con grandissimo entusiasmo: attraverso la loro passione saremo in grado di fornire un sostegno concreto a tante realtà del nostro territorio impegnate in importanti progetti di sostegno alla comunità".