Justcalcio.com - ‘Il Tottenham Hotspur ha avuto un modo perfetto di giocare contro di noi. Mi sono sempre chiesto “Perché?”‘ Rodri perplesso dalla sfida degli Spurs

Breaking:Anon piace lo stadio del. Niente a che vedere con l’estetica (non crediamo), è il suo disco lì che lo infastidisce.In Premier League, ha giocato quattro, ha perso tre, ha vinto uno. I vincitori del Pallone d’Oro tendono a non perdere molte partite, quindi registrare tre sconfitte consecutivela stessa squadra nello stesso stadio è insolito.“Alcune squadrele peggiori per te”, ha spiegatoQuattroQuattroDueprima della sconfitta per 4-0 delil City, in un’intervista esclusiva a Madrid, dove stava riabilitando il ginocchio infortunato. “Ilper noi. Quando avevano Harry Kane, Son e Lucas Moura, avevano ildidi noi.Perché non riesco a battere gliterrà il suo discorso di accettazione del Pallone d’Oro al Theatre Du Chatelet in ottobre (Credito immagine: Pascal Le Segretain/Getty Images)“Non ho mai vinto lì, la scorsa stagione è stata la prima volta.