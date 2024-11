Oasport.it - Hockey ghiaccio, Cortina demolisce la capolista nella serata di Alps League! Vince anche Renon, cade Merano

Cinque i match in programmaodierna per quanto riguarda la2024-2025. Spicca il rotondo successo dichelaEisbaren, quindirimane in scia agli austriacindo il derby in casa di Gherdeina. Niente da fare, invece, percontro Bregenzerwald.-ZELLER EISBAREN 6-0: davvero tutto facile per gli ampezzani che stendono laa suon di reti. Il primo tempo si chiude sul 2-0 con Ushnev e Barnabò a segno, quindi di nuovo Barnabò nel secondo periodo (31:03) per il 3-0 prima che Felicetti vada a segno per il 4-0 al 33:41. Il terzo periodo vede altre due reti per, prima con Lehtonen al 55:42, quindi 6-0 finale con Forte al 57:45.GHERDEINA-RITTNER BUAM 2-4: èa sbloccare il punteggio con Lobis che va a segno al 18:13 in powerplay.