ESCLUSIVA IN – Berenbruch l’agente | Sogna l’Inter! Under-23 prossimo step

Thomasè il volto di questo inizio di stagione delPrimavera, seconda in campionato e prima nella classifica di UEFA Youth League. Il classe 2005 è al secondo anno di-20, inper noi di Inter-News.it ha parlato il suo agente Giovanni Bia. Giovanni,ha iniziato la stagione come aveva finito la scorsa. 6 gol e 2 assist tra campionato e UEFA Youth League, siete soddisfatti del suo rendimento e dell’evidente crescita del ragazzo?Sì ovviamente, confermarsi è sempre difficile. I gol sono uno specchietto, le prestazioni invece sono di alto livello. La sua crescita è stata esponenziale, siamo decisamente contenti. Quest’annoha maggiori responsabilità perché è uno dei più “vecchi” del gruppo, lui è contento di assumersele e si sente molto importante per questo motivo.