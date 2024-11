Thesocialpost.it - Delitto Sarah Scazzi, la Corte Europea dichiara inammissibile il ricorso della difesa di Cosima e Sabrina

Ladei Diritti dell’Uomo ha respinto ilpresentato dagli avvocati diMisseri eSerrano, condannate all’ergastolo per l’omicidio di, la giovane di 15 anni scomparsa ad Avetrana il 26 agosto 2010. Ilera stato presentato nel 2018 dall’avvocato difensore delle due donne, che hanno subito una condanna definitiva per il. Nel frattempo, Michele Misseri, zio di, ha riacquistato la libertà dopo aver scontato otto anni di pena per occultamento del cadavere.Leggi anche: Operaio contaminato dal plutonio in un centro di ricerca: allarme alle porte di RomaLaè stata chiamata a esaminare uno degli elementi chiave che hanno contribuito alla condanna di, ovvero la testimonianza di Giovanni Buccolieri, un fioraio poi condannato per falsa testimonianza.