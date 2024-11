Biccy.it - Cosa nascondono Helena e Lorenzo: “Ecco cosa riguarda il segreto”

Nonostante Alfonso Signorini e gli autori continuino a fare finta di nulla, da settimane nella casa del Grande Fratello ci sono dei sussurri su un. Sono diversi i gieffini che sono a conoscenza ci confidenze che la Prestes ha fatto loro su lei e Spolverato, qualche è successo prima dell’inizio del reality. Ma quindi? Dalle frasi dei concorrenti è facile ipotizzare che si tratti di un flirt, ma potrebbe non essere così.Biagio D’Anelli su TikTok ha dichiarato che la– stando alle sue informazioni – avrebbe a che fare con un’amicizia tra Spolverato e un uomo noto nel mondo della moda, che pare si sia invaghito del gieffino, ma questo ovviamente è solo un rumor. Sul tema poco fa è intervenuta anche la più nota gossippara di Instagram, Deianira Marzano, che ha spiegato che la presunta frequentazione tra la Prestes e Spolverato non ha a che fare con questo mistero che aleggia nella casa e che per qualche strana ragione non viene mai nemmeno menzionato dal conduttore (e un motivo ci sarà).