Tarantinitime.it - Con il “Parent training” 300 famiglie a scuola di figli disabili

Tarantini Time QuotidianoUna grande opportunità per tutti i genitori, soprattutto per quelli con bambini: ancora pochi giorni per iscriversi al primo dei corsi gratuiti “” previsti da “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.Ognuno dei corsi previsti, il primo inizierà già giovedì 5 dicembre, prevede dieci lezioni che tratteranno argomenti che spiegheranno ai genitori come migliorare il rapporto con i propri, contà vera e propria (sensoriale, motoria, psichica) o con disturbi evolutivi specifici, nonché come gestire al meglio le problematiche fisiche, anche con interventi educativi comportamentali basati sui principi dell’analisi comportamentale applicata.